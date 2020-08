SERIE A: giunge al capolinea l’avventura dell’ex Catania Zenga a Cagliari

Già destinata a concludersi l’avventura di Walter Zenga sulla panchina del Cagliari. Non lasciano dubbi le parole del Presidente rossoblu Tommaso Giulini a riguardo, attraverso i microfoni di Sky: “Avevamo la speranza di rimanere attaccati ai posti per l’Europa – spiega – e c’è delusione: ritrovarci nell’anno del centenario al tredicesimo posto non è soddisfacente. Abbiamo deciso di cominciare con un nuovo progetto”.

Dopo le esperienze italiane vissute con Brera, Catania, Palermo, Sampdoria, Crotone e Venezia, Zenga – che era subentrato ad un altro ex rossazzurro, Rolando Maran – archivia anche l’avventura cagliaritana, durata 13 partite raccogliendo altrettanti punti. Troppo poco per convincere la dirigenza sarda a rinnovargli la fiducia in vista della prossima stagione.

