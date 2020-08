SERIE A: il Lecce ritrova la B due anni dopo il duello vinto col Catania

Due anni fa il Lecce di Fabio Liverani festeggiava la promozione in B. Oggi per la società salentina si concretizza nuovamente la disputa del campionato cadetto, lasciando con grande amarezza la massima categoria. Fatale la sconfitta per 4-3 contro il Parma ma, soprattutto, la contemporanea vittoria del Genoa al cospetto del Verona con un sonoro 3-0. Leccesi che concludono la stagione al terz’ultimo posto, a -4 dai genoani, tornando in quella Serie B che avevano tanto desiderato e festeggiato nel 2018 a spese del Catania, dopo un lungo duello a distanza con gli etnei.

