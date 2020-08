SILVESTRI: concreto l’interesse della Triestina per il difensore

Il profilo di Tommaso Silvestri piace alla Triestina. Nei giorni scorsi è rimbalzata tale ipotesi di mercato e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’interessamento degli alabardati – che hanno già in organico gli ex Catania Vincenzo Sarno, Francesco Lodi e Giuseppe Rizzo – corrisponderebbe al vero. La Triestina cerca un importante rinforzo per il reparto arretrato che garantisca sicurezza, solidità ma anche capacità d’inserimento in avanti sulle palle inattive. Silvestri rappresenta uno dei nomi tenuti in considerazione. Il gradimento c’è e già a gennaio i biancorossi valutarono la possibilità di prelevare dal Catania il centrale difensivo rossazzurro.

