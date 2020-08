DI STEFANO (ex Catania): “Sono positivo al Covid, ma sto bene”

Lorenzo Di Stefano, gioiellino cresciuto nelle giovanili rossazzurre ed attualmente in forza all’Under 18 della Sampdoria, positivo al Coronavirus. La conferma arriva dal diretto interessato, su Instagram, rassicurando comunque di stare bene:

“Sono risultato anche io positivo al COVID-19. Non c’è nulla di cui vergognarsi, anzi, parlo perché voglio far passare il messaggio di stare il più attenti possibile visto che avrò contratto il virus da un asintomatico proprio come me. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo a rassicurarvi che sto bene!”.

