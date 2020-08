TACOPINA esce allo scoperto: “Forte interesse per il Catania, strutture d’allenamento non così diverse da quelle del Real Madrid e tifosi caldissimi”

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Joe Tacopina getta la maschera e parla chiaramente di uno spiccato interesse per partecipare al progetto Catania. Queste le dichiarazioni più significative rilasciate dall’avvocato statunitense:

“Ho un forte interesse per il Catania. Negli ultimi giorni sono andato a Catania, ho visitato Torre del Grifo e mi sono incontrato con i rappresentanti del gruppo Sigi. Ho origini siciliane da parte di madre, non lontano da lì. La storia del Catania è notevole. E soprattutto c’è un bacino di tifosi caldissimi: il dodicesimo in Italia nonostante la Serie C. Poi le strutture di allenamento sono di livello mondiale. Ho ottimi rapporti con Florentino Perez, che di recente mi ha mostrato i nuovi impianti del Real Madrid. Spettacolari. Ma non così diversi da quanto ho visto a Catania. Venezia? A Catania cammino per le strade e la gente mi ferma già pregandomi di restare. È quel feeling che ho sentito anche a Roma e Bologna. Per fare l’incasso di una partita al Massimino, a Venezia ce ne vogliono quattro. Un altro pianeta. Rumors? L’unico fatto è il mio coinvolgimento per il progetto Catania, tra i più interessanti in Italia. E voglio tenere una porta aperta anche al Venezia: alcuni miei partner americani sono interessati e per me sarà sempre una piazza speciale. Vedremo, è un’estate di riflessioni”.

