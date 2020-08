TACOPINA saluta ufficialmente Venezia: “Mio futuro non ancora deciso”

Era già noto che Joe Tacopina non fosse più il Presidente del Venezia. Mancava solamente l’atto ufficiale che ne certificasse i saluti. Lo stesso avvocato statunitense, nei giorni scorsi spostatosi a Catania vivendo una lunga ed intensa giornata, ha salutato i tifosi veneziani su trivenetogoal.it. Evidenziando le parti salienti di quanto riportato, Tacopina sottolinea che “abbiamo creato la possibilità di riportare il Venezia agli antichi splendori. Promisi ai tifosi nel 2015 che avrei riportato il Venezia dal fallimento in Serie B e lo abbiamo fatto, vincendo tre trofei e collezionando record lungo il percorso. Spero che che vengano mantenute le promesse fatte allo stesso modo come ho fatto io. Per quanto riguarda il mio futuro, tutto deve ancora essere deciso ma non escludo di tornare nel club e nella città che ho amato così profondamente. Avrò molto da dire su questo argomento nelle prossime settimane”.

