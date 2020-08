TERNANA: staff tecnico, si ricongiungono Lucarelli e Bartali?

Ternana al lavoro per la composizione del nuovo staff tecnico. Cristiano Lucarelli, che dovrebbe firmare un accordo biennale, si porterà con sè da Catania Richard Vanigli (allenatore in seconda) ed Ivan Francesco Alfonso (match analyst). Non farà altrettanto il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio che ha preferito cimentarsi nel ruolo di allenatore Under 17 della Viterbese. Secondo quanto riporta La Nazione, possibile un ricongiungimento con Lucarelli di Alberto Bartali, preparatore atletico reduce dall’esperienza al Galatasaray e anch’esso vecchia conoscenza dei tifosi del Catania.

