Primi allenamenti individuali, in ritiro, a Torre del Grifo per il Catania: in mattinata e nel pomeriggio, rossazzurri in campo. Giovedì, programma di lavoro invariato. In calendario, domani, anche la seconda sessione di tamponi ed i test sierologici.

