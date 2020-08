Proseguono gli allenamenti per il Catania, in ritiro a Torre del Grifo Village. Attenzione, impegno, sudore e determinazione sul campo. Oggi, venerdì 28 agosto, la squadra ha seguito fedelmente le direttive di mister Giuseppe Raffaele svolgendo due sedute d’allenamento. In mattinata, sessione dedicata esclusivamente alla corsa. Nel pomeriggio, approfondimenti tattici e partitella. Lavoro differenziato per Giuffrida.

