La prima serie di tamponi – effettuata nel pieno rispetto del protocollo sanitario attualmente in vigore – non ha evidenziato alcuna positività al Covid-19 in casa Catania: di conseguenza, mercoledì 19 agosto i rossazzurri convocati da mister Giuseppe Raffaele sosterranno i primi allenamenti individuali, in ritiro, a Torre del Grifo Village. Previste due sessioni, con inizio alle 9.30 e alle 17.30.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***