ZAMPAGNA, l’ex Catania: “Ternana, Lucarelli scelta giusta. Bisogna prendere dei treni nella vita, e lui lo ha preso”

L’ex attaccante del Catania Riccardo Zampagna, avente anche importanti trascorsi tra le fila della Ternana, non ha dubbi che Cristiano Lucarelli rappresenti la scelta giusta per la panchina rossoverde:

“Sono contento. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Se lo merita – dice Zampagna a Il Messaggero – Lo stimo molto come persona, al di là del calcio. E’ uno che ha dei valori. Dei valori importanti. Spero che tra lui e la Ternana nasca un binomio importante. La Ternana, per come la penso io, ha fatto la scelta giusta. Ultimamente, ci siamo sentiti spesso. Gli ho consigliato di pensarci bene e di considerare l’ipotesi rossoverde, dalla quale lui si è dimostrato già da subito molto interessato. Gli ho spiegato come è Terni e cosa rappresenta la Ternana per i ternani. Lui ha apprezzato. E’ un ambizioso. Uno a cui piacciono le sfide importanti, soprattutto se arrivano da una realtà importante e da una società importante come la Ternana che ha un suo preciso obiettivo. Diciamo che nella vita, a volte, bisogna prendere dei treni. E lui, lo ha preso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***