ACCADDE OGGI: 10 settembre 2006, Catania vittorioso in Serie A dopo 23 anni

Giorgio Corona regala i tre punti al Catania a Cagliari

10 settembre 2006. Ventitré anni lontano dal gotha del calcio e un ritorno da grande protagonista per il Catania. Con un destro al volo di rara bellezza e precisione al minuto 55 Giorgio Corona, al debutto in A a 32 anni, regala agli etnei una storica vittoria allo stadio “Sant’Elia”. Niente da fare per un Cagliari deludente, con poche idee e scarsa grinta. Da matricola umile ma per nulla timorosa, il Catania non ha fatto barricate meritandosi i primi tre punti, anche se nel finale il Cagliari (palo di Pepe al 90′, miracolo di Pantanelli al 91′) è stato un pò sfortunato. Allenatore dei sardi Marco Giampaolo, Pasquale Marino seduto sulla panchina catanese. Risultato finale di 0-1.

VIDEO YOUTUBE – IL GOL DI CORONA CONTRO IL CAGLIARI

TABELLINO PARTITA

CAGLIARI (4-3-3): Chimenti; Ferri, Lopez, Bianco (40′ st Bizera), Del Grosso; Biondini (34′ st D’Agostino), Conti, Budel (20′ st Capone); Esposito, Suazo, Pepe. In panchina: Fortin, Pisano, L.Colucci, Conticchio. Allenatore: Giampaolo

CATANIA (3-4-3): Pantanelli; Silvestri, Sottil, Stovini; Sardo, Biso, Baiocco, Falsini; Corona (40′ st Rossini sv), Spinesi (26′ st G.Colucci), Mascara.

In panchina: Polito, Minelli, Vargas, Edusei, Del Core.

Allenatore: Marino.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

RETI: 10′ st Corona

NOTE: Pomeriggio di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 8.000 circa. Al 50′ st espulso Conti per doppia ammonizione. Ammoniti: Falsini, Sardo, Conti, Sottil, Silvestri, Baiocco. Angoli: 5-2 per il Catania. Recuperi: 1′ pt e 5′ st.

