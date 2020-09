ACCADDE OGGI: 12 settembre 1982, inizia a Cremona la cavalcata trionfale del Catania verso la A

12 settembre 1982, prima di campionato per il Catania guidato dal napoletano Gianni Di Marzio. Inizia il 25/o torneo cadetto della storia rossazzurra, avversaria la Cremonese allo stadio “Giovanni Zini”. Gara sostanzialmente equilibrata, ferma sullo 0-0 fino al minuto 82, quando Aldo Cantarutti sblocca il risultato portando in vantaggio l’Elefante. Errore evidente del portiere che non trattiene una conclusione apparentemente innocua di Cantarutti, consentendo al Catania di avviare la stagione con una preziosa vittoria esterna. Da lì in poi gli etnei seppero costruire le basi per una cavalcata che li portò ad avere la meglio in occasione degli spareggi promozione. Da Cremonese 0-1 Catania a Catania 0-0 Cremonese, il cerchio si chiuse con il meritato salto in Serie A dei rossazzurri, che vantarono la migliore difesa stagionale con appena 21 gol subiti.

