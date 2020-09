ACCADDE OGGI: 13 settembre 2014, ko fatale per Pellegrino sulla panchina del Catania

13 settembre 2014. Terza giornata di campionato in Serie B. Catania che cerca la svolta e, invece, trova ancora un risultato negativo perdendo a Perugia. Padroni di casa guidati da mister Andrea Camplone e vittoriosi per 1-0 grazie ad un gol messo a segno da Diego Falcinelli a dieci minuti dal 90’. Rossazzurri raramente pericolosi, mai impegnato l’estremo difensore avversario nel corso del match. Un solo punto per gli etnei in avvio di stagione e ko che sancì l’esonero di Maurizio Pellegrino, il quale venne successivamente richiamato e di nuovo sostituito sulla panchina rossazzurra.

