ACCADDE OGGI (Video): 18 settembre 2011, prima vittoria del Catania targato Montella

18 settembre 2011. Primo successo in Serie A per il Catania di Vincenzo Montella, avversario il Cesena allo stadio “Angelo Massimino” per la terza giornata. Fischi per l’ex Catania Marco Giampaolo. Applaudito a scena aperta, invece, ‘Malaka’ Martinez che torna alle falde dell’Etna da avversario. Decisivo un calcio di rigore trasformato da Maxi Lopez allo scadere della prima frazione di gioco. Vittoria fondamentale e meritata per la squadra rossazzurra, al cospetto di un Cesena che fa ben poco per impensierire la difesa etnea. Montella comincia a porre le basi per lo sviluppo del “Piccolo Barcelona”.

VIDEO: Catania – Cesena, gli highlights della partita

Tabellino partita

CATANIA (4-3-3): Andujar; Potenza, Bellusci, Spolli, Alvarez; Sciacca (37′ Delvecchio), Lodi, Biagianti; Gomez (87′ Catellani), Maxi Lopez, Barrientos (63′ Ricchiuti). A disp.: 30 Campagnolo, 33 Capuano, 8 Ledesma, 25 Bergessio. All: Montella.

CESENA (4-3-3): Ravaglia; Comotto, Von Bergen, Rossi, Lauro; Candreva, Guana (62′ Colucci), Parolo; Eder, Mutu (78′ Martinez), Ghezzal (58′ Bogdani). A disp.: 27 Calderoni, 77 Ceccarelli, 2 Rodriguez, 15 Martinho. All: Giampaolo.

ARBITRO: Gervasoni di Mantova.

RETI: 45′ Maxi Lopez (rig.).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***