ACCADDE OGGI, 24 settembre 2008: Catania, Plasmati “gela” la Juve a Torino

24 settembre 2008. Allo stadio “Olimpico” di Torino la Juventus non riesce ad avere ragione del Catania. Un pari sul quale la Juve ha molto da recriminare, non solo per non aver saputo difendere il vantaggio, arrivato col terzo gol in campionato di Amauri, ma soprattutto per le tante occasioni non concretizzate, con un Bizzarri super a difesa dei pali e la traversa ad infrangere i sogni dei bianconeri, che perdono la testa della classifica di Serie A. Punto importante per i ragazzi di Walter Zenga che lottano fino in fondo con grande compattezza e spirito di sacrificio, ringraziando Gianvito Plasmati, ancora a segno dopo la rete siglata a San Siro contro l’Inter.

VIDEO: Gli highlights della partita Juventus-Catania

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: Amauri (J) al 16′ p.t.; Plasmati (C) al 23′ s.t.

JUVENTUS (4-4-2): Manninger; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie; Marchionni (24′ s.t. Salihamidzic), Poulsen, Marchisio (38′ s.t. Tiago), Giovinco (38′ s.t. Nedved); Amauri, Del Piero. (Chimenti, Knezevic, Ekdal, Iaquinta). All. Ranieri.

CATANIA (4-5-1): Bizzarri; Sardo, Silvestri, Terlizzi, Silvestre; Izco, Biagianti, Ledesma, Tedesco, Llama (1′ s.t. Plasmati), Morimoto (15′ s.t. Martinenz, 38′ s.t. Baiocco). (Kosicky, Sabato, Stovini, Dica). All. Zenga.

ARBITRO: Pierpaoli.

NOTE: spettatori 22.053 per un incasso di 435.870 euro. Ammoniti Ledesma, Bizzarri, Silvestri. Recupero: 0′ p.t. e 5′ s.t.

