ACCADDE OGGI: 8 settembre 2019, mister Raffaele abbatte… il Catania

8 settembre 2019. Reduce da due vittorie consecutive, il Catania di mister Camplone sogna il tris alla terza giornata di campionato contro il Potenza. Allo stadio “Viviani”, però, trova sulla sua strada un avversario tatticamente perfetto, grintoso, aggressivo e ben messo in campo. Inevitabile che a conquistare i tre punti siano stati i lucani, vittoriosi per 2-0. Padroni di casa arrembanti ad inizio primo tempo con Giosa che già al 12′ sblocca il risultato. Non c’è reazione da parte degli etnei che commettono troppi errori in fase d’impostazione e non riescono ad impensierire il portiere. A pochi minuti dal termine del primo tempo arriva anche il raddoppio rossoblu con Isgrò che semina il panico della difesa catanese. A sedere sulla panchina di un Potenza indiavolato Giuseppe Raffaele, attuale tecnico del Catania che anche in quella occasione ebbe modo di dimostrare il proprio spessore. Auspicando che, nella stagione 2020/21, si faccia “perdonare” conquistando importanti successi sulla panchina rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***