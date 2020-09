ACCADDE OGGI (Video): 17 settembre 2006, in 20mila per l’esordio casalingo del Catania al ritorno in A

Partita numero 300 nella storia del Catania in Serie A, esordio casalingo stagionale per i rossazzurri che ospitano l’Atalanta. Con il sostegno di 20mila spettatori il Catania di Pasquale Marino non riesce a sfondare la resistenza dell’Atalanta. 0-0 il risultato finale. Catania e Atalanta si fronteggiano a viso aperto. Più vivo Corona, mentre Mascara si perde in qualche preziosismo eccessivo. Dopo il buon inizio, però, la partita si innervosisce e i ritmi calano. Nella ripresa più generoso il Catania, ma poco preciso. La difesa bergamasca regge alla pressione etnea. Le occasioni migliori capitano a Biso e soprattutto Mascara, che spreca da due passi a pochi minuti dal termine.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***