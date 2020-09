ALBERTINI: “Carico a mille per il Catania”

“Orgoglioso di indossare questa maglia, carico a mille per questa nuova avventura!”. Parole sui social per testimoniare tutta la voglia di Catania del classe 1994 Alessandro Albertini. Dopo essere stato un cliente scomodo per l’Elefante in questi anni affrontando la Virtus Francavilla, ecco che lo stantuffo della fascia destra ha sposato il progetto etneo. Una responsabilità importante, quella di Albertini, difendere i colori rossazzurri.

