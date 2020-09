BIAGIANTI – I saluti di Curiale e Silvestri: “Grazie capitano, sei una persona speciale”

L’attaccante Davis Curiale ed il difensore Tommaso Silvestri salutano sui social l’ex capitano rossazzurro Marco Biagianti, dopo la decisione di quest’ultimo di lasciare il calcio:

CURIALE

“Grazie di tutto mio caro ©️…

Sei stato , lo sei ancora e lo sarai per sempre un fratello maggiore con il quale ho vissuto 3 anni intensi e belli con questa maglia !

Tvb e ti meriti tutto il bene di questo mondo.

Mi sono commosso perché sei una persona speciale !

Mi mancherai”

SILVESTRI

“Caro Marco, se penso al primo giorno sorrido ancora..

Nessuna fredda stretta di mano per presentarsi, ma un caloroso abbraccio per farmi sentire subito a casa.. la tua..

Dal primo allenamento fino all’ultima partita dei playoff ho cercato di rubare ogni tuo atteggiamento, ogni tuo sguardo e ogni tua parola cercando di farla mia, perché se ce ne fosse stato il bisogno sapevi che avresti sempre potuto contare su di me.

Grazie soprattutto per quello che sei stato fuori dal campo, compagno e amico sincero..

E infine grazie per avermi fatto capire l’importanza di ‘amare una maglia e farla mia per sempre’..

Ci vediamo presto Cap”

