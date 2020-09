BIONDI: “Penalizzati dal campo, dobbiamo migliorare. Siamo un gruppo sano. Adesso testa al campionato”

Attraverso i canali ufficiali del club, l’autore dell’unico gol rossazzurro in Coppa Italia contro il Notaresco, Kevin Biondi, commenta il risultato finale:

“Era una situazione particolare, le condizioni meteo hanno reso difficile giocare su questo campo. Non è bastata una giocata individuale per vincere. Sicuramente siamo stati penalizzati dalle condizioni del campo, inadatto alle nostre caratteristiche ed era normale che fossimo un pò sulle gambe. Sappiamo che c’è da lavorare, dobbiamo crescere e non trovare alibi. Imparando a chiudere le partite prima se si presenta l’occasione. La strada è ancora lunga. Ho visto spirito di sacrificio da parte di tutti, abnegazione e voglia di lottare. Questi elementi non sono mancati e non mancheranno. Occorre migliorare per esprimere un buon calcio ed ottenere risultati. A livello personale è arrivata la gioia del gol, fa piacere ma se non basta per vincere vale poco. Mister Raffaele ha portato novità sul modulo e sul modo di giocare. Tutti ci siamo messi a disposizione per cercare di interpretare i suoi concetti e metterli in pratica nel migliore dei modi. Questo è un gruppo sano, con la mentalità giusta. Ora dobbiamo essere pronti ad iniziare il campionato, saremo immediatamente con la testa rivolta alla prossima partita”.

