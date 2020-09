CALAIO’: “Con Maniero a Catania ci integrammo bene. Tende ad ingrassare…”

L’Avellino ha piazzato il colpo Riccardo Maniero, attaccante che Emanuele Calaiò conosce bene per essere stati compagni di squadra ai tempi del Catania. Queste le considerazioni di Calaiò sull’ingaggio di Maniero ad opera degli irpini, ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“A Catania partì un bel progetto con la speranza di vincere il campionato, invece fu un anno altalenante. Ma sia io che Riccardo ci integrammo bene in una piazza passionale, come lo è Avellino, che credo abbia fatto un ottimo acquisto. Maniero è un ragazzo educato e sanguigno, è un buono come tutte le persone del Sud, ha caratteristiche da vera punta centrale, più di area di rigore che di movimento. E’ un grande attaccante con un ottimo fiuto del gol, ha una grande stazza fisica. Ogni tanto lo prendevamo in giro perché gli piacciono molto i dolci, tende ad ingrassare, ma negli ultimi anni l’ho visto in forma. Con il passare degli anni devi stare più attento perché il metabolismo cambia e devi comportarti ancor di più come professionista. Oltre al valore tecnico del calciatore, c’è il valore umano. Ha grande esperienza, il pallone non gli scotta tra i piedi, ha giocato in piazze esigenti e la sua personalità sarà di aiuto per i compagni più giovani”.

