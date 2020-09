CALCIO A 5: Meta Catania, Cekol in Nazionale. Colpo Josiko. Si rafforza anche l’Under 19

Kristian Cekol è stato inserito tra i convocati del raduno che la nazionale croata affronterà dal 14 al 25 settembre. Un passo importante per il talentuoso giocatore della Meta Catania Bricocity che risponderà alla prima chiamata della nazionale maggiore. Raduno per preparare l’amichevole in programma giorno 23 settembre contro la Serbia.

Nel frattempo la società rossazzurra continua ad essere operativa, in vista del prossimo campionato di massima divisione e comunica di aver ingaggiato il forte e talentuoso spagnolo Jose Antonio Garcia Gonzalez, meglio conosciuto come Josiko. “Un acquisto fortemente voluto dal presidente Musumeci che ha voluto regalare al Roster di Samperi un puntello prezioso e di sicuro valore – si legge nella nota ufficiale del club – Un sacrifico importante per un giocatore di prima fascia che dimostra l’assoluta voglia da parte del presidente e della società di essere competitivi e robusti per navigare e competere nel complicato campionato di Serie A. Ala pura, brevilineo e dotato di un dribbling ubriacante e di uno spiccato senso del gol. Una autentica furia rossa di Cartagena, classe 1992, lo scorso anno tornato in Spagna ha fatto ritorno a Peniscola, nella massima serie spagnola, dove ha realizzato 6 reti in 22 presenze. In Italia gol e spettacolo sia con la maglia del Prato, sia con quella del Cisternino fino alla stagione 2018-2019 con la casacca della Feldi Eboli”.

Da segnalare anche che continua a rafforzarsi la formazione Under 19. La Meta Catania Bricocity ha ufficializzato gli arrivi di Enrico Grassi Bertazzi e Gabriele Mertoli, due innesti di assoluto valore che rafforzeranno il progetto tecnico di coach Giuffrida. “Enrico Grassi Bertazzi è un classe 2000, laterale offensivo, proviene dal calcio a 11 con presenze importanti in Serie D – sottolinea la società etnea attraverso un comunicato – Gabriele Mertoli, invece, è un figlio del futsal, classe 2002 proveniente dal Mascalucia C5. Laterale offensivo dotato di buon passo, ottima tecnica, dinamico e frizzante nell’uno contro uno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***