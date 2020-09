CALCIO CATANESE – Biancavilla, aggredito l’allenatore. Il club: “Presa di posizione forte e decisa, danno d’immagine e vergogna”

Attraverso un comunicato ufficiale a firma del Presidente Giuseppe Furnari, la ASD Calcio Biancavilla “vuole denunciare fortemente gli incresciosi episodi avvenuti domenica 13 settembre 2020, al termine dell’allenamento condiviso fra i gialloblù e gli amici dell’Atletico Biancavilla”.

“Facciamo presente – prosegue la nota – che il nostro allenatore, Sig. Nicola Basile, è stato vittima di una ingiustificata aggressione da parte di soggetti esterni alla società che, invece di vigilare sulla sicurezza e portare ordine all’interno della struttura sportiva dell’ “Orazio Raiti”, hanno creato, fino a domenica scorsa, disagi che sono degenerati in violenza. Al nostro allenatore va tutto il nostro sostegno e vicinanza per il vile gesto subito, tuttavia questa società non può più rimanere in silenzio e subire ulteriori condotte di questa gravità, che di fatto ledono l’immagine del Calcio Biancavilla 1990, dei suoi tesserati e dell’intera cittadinanza.

E’ arrivato il momento di denunciare tali atti, rendere pubbliche tali condotte ed intervenire affinché non si vanifichino gli sforzi organizzativi ed economici fin qui sostenuti dalla società etnea. Ricordiamo che, fino a pochi mesi fa, la società versava in condizioni drammatiche vicine al fallimento, ma l’odierna dirigenza ha lottato unita e con ogni mezzo, affinché questo dramma sportivo non si concretizzasse. Ribadiamo che questa società è spinta esclusivamente dalla passione per questo sport, per l’amore di questa maglia e questi colori, ma è chiaro che, dopo questo increscioso episodio, il Presidente e tutta la dirigenza annunciano in solido una presa di posizione forte e decisa al fine di sollecitare un momento di riflessione da parte di tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco, affinché possano trovare una soluzione decisa ed immediata.

Purtroppo questa vicenda porterà degli strascichi, in quanto ha scosso oltremodo tutto l’ambiente: dai calciatori a tutti gli addetti ai lavori, che prima di questo episodio erano uniti, entusiasti e pronti per l’inizio di questa nuova stagione di Serie D 2020/2021.

A causa di quanto accaduto, non ci sono più le condizioni necessarie in termini di sicurezza per potere continuare serenamente gli allenamenti, nonché ospitare le gare ufficiali. Un danno d’immagine ed una vergogna che il Calcio Biancavilla 1990 e la cittadinanza biancavillese non meritano assolutamente”.