CALCIO CATANESE: dalla D al torneo Promozione, i risultati delle squadre etnee e le classifiche

Impegni di campionato per le formazioni della provincia di Catania impegnate nei campionati minori.

Focalizzando l’attenzione sui tornei di Serie D, Eccellenza e Promozione, notiamo come in D abbiano fatto bottino pieno tutte le catanesi partecipanti. L’Acireale infligge un 3-1 al Rende. Rizzo (rig.), Savanarola e l’ex Catania Rossetti in gol per i padroni di casa dopo che gli ospiti avevano momentaneamente pareggiato i conti con Boito al 18′ (rig.). A Roccella Jonica, esordio da tre punti per il Paternò che s’impone per 2-0. La Piana apre le danze al 37′, Guarnera mette in cassaforte il risultato nel finale. Ben sette gol a Biancavilla, dove i gialloblu piegano la resistenza del Sant’Agata per 4-3. Viglianisi, Randis (doppietta) e Rabbeni entrano nel tabellino dei marcatori per il Biancavilla. Agli avversari non bastano le realizzazioni di Cicirello (due gol, uno su rigore) e Perkovic.

CLASSIFICA SERIE D

Acireale 3 Rotonda 3 Paternò 3 Marina di Ragusa 3 Gelbison 3 FC Messina 3 Biancavilla 3 Dattilo 1 Castrovillari 1 Cittanova 1 Acr Messina 1 San Luca 0 Troina 0 Sant’Agata 0 Roccella 0 Rende 0 Licata 0 Santa Maria Cilento 0

In Eccellenza girone B, di scena la 2/a giornata. Si registra l’acuto del neo promosso Aci Sant’Antonio in trasferta contro l’Enna: decisivo il rigore di Giannaula. Male l’Acicatena, caduto tra le mura amiche al cospetto del Carlentini. Disattenzioni difensive pagate a caro prezzo. Di Sangiorgio e D’Emanuele (rig.) le uniche marcature in favore della formazione allenata da Migneco. Gli attaccanti Simone Caruso e Scapellato (entrambi ex Catania) permettono al Carlentini di sbancare il Polivalente. Il Giarre festeggia una vittoria ottenuta al minuto 80 grazie al penalty trasformato da Concialdi che affonda il Real Siracusa. Cade, invece, l’Atletico Catania sconfitto di misura dall’Igea per effetto della rete di Assenzio al 58′. Idem la San Pio X, sconfitta dal Palazzolo (segna Di Pietro al 59′).

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Aci S. Antonio 6 Igea 6 Giarre 6 Carlentini 4 Jonica 4 Santa Croce 3 Palazzolo 3 Acquedolci 3 Enna 3 Atletico Catania 3 Virtus Ispica 3 Ragusa 1 Siracusa 1 San Pio X 0 Real Siracusa Belvedere 0 Acicatena 0

Seconda giornata anche per quanto riguarda il campionato Promozione girone C. L’Atletico Mascalucia riesce ad avere ragione del Belpasso vincendo 1-0, decide il rigore di Zagami al 73′. Sconfitta esterna per l’Atletico Calatabiano: La Corte risponde al vantaggio dell’Atletico Messina di Cantarella, ma a pochi minuti dal 90′ deve inchinarsi al 2-1 di Libro. Stesso risultato per il Ciclope Bronte, caduto sul campo della Leonfortese: Salanitri fa 1-1 prima dell’intervallo, ma Di Pasqua al 70′ regala i tre punti ai padroni di casa. Per il Misterbianco è sufficiente il gol-lampo di Spartà per avere ragione del Real Aci. Vince e convince il San Gregorio che conquista la seconda vittoria di fila travolgendo il Gymnica Scordia: 4-0 firmato Garufi, Di Mauro, Finocchiaro e Cherif. Va allo Sporting Viagrande il derby con il Città di Misterbianco: Fisichella e Indelicato siglano il 2-0. Turno di riposo per l’FC Motta.

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

San Gregorio 6 Atletico Mascalucia 6 Leonfortese 6 Città di Taormina 6 Atletico Messina 3 Calatabiano 3 Sporting Viagrande 3 FC Motta 3 Misterbianco 3 Belpasso 3 Valdinisi 0 Gymnica Scordia 0 Real Aci/Katane Soccer 0 Città di Misterbianco 0 Ciclope Bronte 0

Nel girone D di Promozione, 1-1 tra Sporting Eubea e Gela/Caltagirone. Marcatori Dama da una parte, Giaquinta dall’altra. Il Mazzarrone cade per 1-0 sul campo della RG.

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Vittoria 2020 4 Floridia 4 Gela/Caltagirone 4 Priolo Gargallo 4 Comiso 4 Canicattini 3 Mazzarrone 3 RG 3 Modica 3 Megara 3 Frigintini 3 Sporting Eubea 1 Armerina 0 Don Bosco 0 Scicli 0

