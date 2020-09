CALCIO SICILIANO – Crivello: “Attesa per il derby col Catania. Dieci squadre in lotta per il primo posto”

Cresce l’attesa a Palermo per la disputa del derby col Catania. Il terzino rosanero Roberto Crivello è smanioso di giocarlo, in vista di una stagione che si preannuncia con numerose formazioni in lotta per il vertice:

“Torna il derby col Catania. Ne abbiamo già parlato tra di noi e non vediamo l’ora di giocarlo, la speranza è che sia aperto al pubblico. Secondo me dieci squadre lotteranno per il titolo nel girone C quest’anno, con il Bari favorito. Sarà dura e bisogna rimanere uniti. Come si vince? Con cattiveria ed umiltà, andando a 2mila in tutti gli allenamenti e restando uniti con stampa, società e tifosi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***