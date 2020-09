CALCIO SICILIANO – Palermo, l’ex Catania Nastasi nello staff rosanero: “Realizzato un sogno”

A Trapani ha fatto talmente bene (promozione dalla D alla B, ndr) da meritare il premio “Cronometro d’oro” nella stagione 2012/13, conferitogli al Centro Tecnico di Coverciano. A Catania ha vissuto un anno intenso, anche se in un contesto di squadra dove i risultati sono stati altalenanti conquistando un piazzamento ai Play Off solo in extremis nel campionato di Lega pro 2016/17. Adesso per il preparatore atletico Marco Nastasi inizia una nuova avventura siciliana, seguendo l’allenatore Alberto Boscaglia a Palermo. “Da palermitano – dichiara ai canali ufficiali – è un’emozione grande. Sono felice e orgoglioso di quest’opportunità e penso che sia il sogno di tutti i palermitani poter lavorare per la squadra della propria città”.

