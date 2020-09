CALCIO SICILIANO – Saraniti (Palermo): “Derby col Catania top in Italia”

Il neo acquisto del Palermo Andrea Saraniti, palermitano con trascorsi nelle giovanili rossazzurre, attende con trepidazione il derby col Catania: “Andavo allo stadio negli anni della Serie C e della Serie B. Il mio posto era in gradinata, papà Fortunato non poteva seguirmi perché non vedeva e mi accompagnava un suo amico. Il derby di Sicilia è il top in Italia e non vedo l’ora di disputarlo – spiega al Giornale di Sicilia – L’ho giocato, con la maglia del Catania, quando ero nel settore giovanile, ma non è la stessa cosa”.

Il prossimo girone C si preannuncia dal coefficiente di difficoltà molto elevato: “Bisogna giocare tutte le partite come se fossero finali – prosegue – Questo è il torneo più difficile tra i campionati professionistici, proprio sul piano caratteriale. Qui c’è più fame, al nord è diverso. La fame cresce di giorno in giorno, non deve mai mancare. Boscaglia sta lavorando anche su questo e daremo il massimo fino alla fine”.

