CALCIO SICILIANO: Trapani, ancora un cambio di proprietà

Situazione in continua evoluzione per il Trapani. La società granata cambia nuovamente proprietà e passa ad un comitato formato da imprenditori locali che da tempo era attivo per acquisire il club. Secondo quanto informa tuttomercatoweb.com, i nuovi proprietari hanno acquistato il 100% delle quote e pre-allertato sia il direttore sportivo Sandro Porchia che l’allenatore Daniele Di Donato, che avevano lasciato Trapani solo poche settimane fa, pronti a tornare al loro posto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***