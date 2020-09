CATANIA 1-1 PAGANESE (Video): gli highlights della partita

Il filmato contenente le azioni salienti della partita Catania-Paganese, disputata allo stadio “Angelo Massimino” e valida per la prima giornata del girone C di Serie C. Al 15′ Guadagni porta in vantaggio gli ospiti trasformando un calcio di rigore, a pochi minuti dal 90′ arriva il pareggio di Claiton che, di testa, sugli sviluppi di un corner ben calciato da Vicente batte Fasan per il definitivo 1-1.

