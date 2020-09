CATANIA 2020-21: organico in via di definizione, si restringe il cerchio sulla lista dei 22

Il calciomercato è giunto al giro di boa, i club hanno ancora due settimane di tempo per definire gli organici e tagliare il nastro della stagione sportiva 2020-21. A Catania si lavora alacremente per consegnare in tempi brevi la squadra al completo a mister Raffaele in tutti i suoi effettivi. Sin qui sono stati ingaggiati il difensore Claiton, i terzini Albertini e Zanchi, i centrocampisti Maldonado e Rosaia, gli attaccanti Reginaldo, Sarao e Gatto ed è tornato Mariano Izco. Mancherebbero all’appello giusto due-tre tasselli (sicuramente due difensori ed eventualmente un esterno offensivo) per definire il quadro dei 22 giocatori da inserire in lista.

Al netto dei sicuri partenti (il portiere Furlan, il centrocampista Vicente, i trequartisti Curcio e Mazzarani e gli attaccanti Curiale, Barisic e Mujkic), al momento lo slot dei 22 sarebbe occupato dai seguenti: Albertini, Arena, Biondi, Calapai, Claiton, Dall’Oglio, Gatto, Izco, Maldonado, Manneh, Martinez, Noce, Pinto, Reginaldo, Rosaia, Santurro (da ufficializzare), Sarao, Silvestri, Welbeck e Zanchi.

Oltre a coloro con le valige pronte, il Catania deve trovare una sistemazione per alcuni ragazzi in ritiro con la prima squadra: il terzino Antonio Panebianco e le punte Luigi Rossitto e Gian Marco Distefano, quest’ultimo seguito dal Foggia. Lo slot numero 23 (giovane professionista nato dopo l’1 gennaio 2001) sarà riservato con tutta probabilità all’attaccante Emanuele Pecorino, ormai in rampa di lancio alla luce della positiva stagione nel Milan Primavera e dell’ottimo precampionato sin qui disputato a Torre del Grifo.

