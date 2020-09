CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND (Video): 3 marzo 2018, vittoria anche per Smeraldina e la memoria del Presidentissimo

3 marzo 2018. Vince il Catania e si festeggia sugli spalti. L’1-0 finale contro il Siracusa viene accolto con moderato entusiasmo dall’ambiente, nel contesto di un pomeriggio in cui era vivo più che mai il ricordo di Smeraldina, la piccola scomparsa nel 2015 a Catania, all’età di 4 anni, per un’asfissia da parto che le procurò gravissimi danni cerebrali, rendendola non autonoma. La bambina era in cura con il metodo Stamina, ma si spense dopo una lunga lotta. I tifosi l’hanno ricordata con semplicità ed amore, così come nel cuore della gente di Catania è rimasta indelebile la figura del Presidentissimo, Angelo Massimino. Per il resto i 9.024 spettatori presenti allo stadio hanno raccolto l’invito di Lucarelli in settimana, sostenendo dal 1′ la formazione dell’Elefante. “Fino alla fine, Catania fino alla fine” è l’urlo della Curva Nord rivolto con veemenza alla squadra.

