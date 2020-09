CATANIA CARD 11.700: in vendita dalle… 11.07 di giovedì 10 settembre

SIGI S.p.A. presenta Catania Card 11.700

CARTA SOSTENITORI SIGI IN CALCIO CATANIA – In collaborazione con il Calcio Catania

IL CATANIA AI CATANESI

Catania Card 11.700 è la tua risposta al salvataggio della matricola, un modo per approvare con un gesto significativo la straordinaria operazione compiuta dalla SIGI con l’acquisizione del club e l’iscrizione del Catania al campionato Serie C 2020/21.

La nuova proprietà ha fatto in modo che il Calcio Catania sopravvivesse, difendendo l’unica identità rossazzurra profondamente amata dalla città; con la tua sottoscrizione, a prescindere dai benefici connessi, potrai certamente affermare di aver contribuito concretamente al raggiungimento dell’obiettivo.

LA STORIA CONTINUA…

Il Catania e i suoi soci hanno mantenuto la promessa più importante: la storia della matricola federale 11.700 continua per te e con te, che nei due zeri affiancati vedi testa e proboscide di un Elefante, perché la tua immaginazione obbedisce al tuo amore, infinito proprio come il simbolo che puoi scorgere.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

La Catania Card 11.700 sarà prodotta in 11.700 esemplari numerati, così come la t-shirt esclusiva “Calcio Catania 11.700 – la Storia continua” inclusa nell’innovativo programma di membership pensato per rossazzurre e rossazzurri di tutte le età. È lo strumento migliore per coltivare un feeling giovane e antico al contempo, personalizzando l’esperienza.

CATANIA CARD 11.700 – QUATTRO PROFILI, UNA PASSIONE

La quota di adesione varia da 180 a 1000 €, a seconda dei profili scelti e differenziati in base alle tue possibilità: disponibili le opzioni Silver, Gold, Platinum ed Élite.

Le 11.700 Catania Card 11.700, nominative e non cedibili, saranno in vendita dalle… 11.07.00 di giovedì 10 settembre nelle due sedi del Catania Point, a Torre del Grifo Village e in Corso Italia 84 a Catania, su www.ticketone.it e nei punti vendita abilitati Ticket One, elencati sul sito ufficiale www.calciocatania.it

REGOLAMENTO

La sottoscrizione della Catania Card 11.700 prevede la contestuale firma del regolamento che disciplina le condizioni generali di vendita e l’obbligo di comunicazione dei nominativi degli intestatari nell’ipotesi di acquisto multiplo. Tempi e modalità di consegna dei beni e di corresponsione dei servizi previsti dalla Catania Card 11.700 saranno comunicati progressivamente, sul sito ufficiale www.calciocatania.it.

Per informazioni e chiarimenti: 11700@calciocatania.it

===>>> QUI TROVI IL FORMATO PDF CON TUTTE LE INFO DETTAGLIATE SULLE QUATTRO OPZIONI DISPONIBILI

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***