CATANIA CARD – Oliveira (Video): “La storia della matricola 11700 continua…”

Tra gli ex rossazzurri nella storia del Catania non può non figurare Luís Airton Oliveira Barroso, meglio noto come Lulù. Un paio di giorni fa la società dell’Elefante ha ricordato sui social il suo contributo offerto in tante occasioni per il Catania, come quando siglò una fantastica tripletta contro il Messina in Serie B nel 2002 per il definitivo 3-3 al “Celeste”. Anche lui invia un breve video-messaggio a sostegno della Sigi, dopo il salvataggio della matricola 11700:

—Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato—

Lulù Oliveira – Catania Card 11700 UN’EMOZIONE MAGGIORENNEIl 21 settembre 2002, esattamente diciotto anni fa, il Catania appena promosso in B affronta al “Celeste” il Messina. Nella bolgia, Lulù Oliveira il Falco firma una fantastica tripletta, permettendo per due volte di recuperare lo svantaggio, dopo l’1-0 e dopo il 3-1 dei padroni di casa. Finisce così 3-3, risultato difficile da immaginare a un quarto d’ora circa dalla fine. Lo spogliatoio del Catania non è distante dalla sala stampa del vecchio impianto messinese, nella quale si sente risuonare il coro spontaneo che viene, a fine gara, proprio dallo stanzone occupato dagli esausti calciatori rossazzurri, che intonano così: “Tanto ci aiuta Lulù, tanto ci aiuta Lulù, nun te preoccupà (è Michele Zeoli, quello che urla più di tutti), tanto ci aiuta Lulù!”. E Lulù, oggi, ci aiuta ancora, così… Posted by Calcio Catania on Monday, 21 September 2020

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***