CATANIA – CONSIGLI PER GLI ACQUISTI: il difensore scuola Milan Malberti

Nei giorni scorsi abbiamo dato spazio all’ex Trapani Joao Silva. La rubrica “Consigli per gli acquisti”, attraverso la quale proviamo a cimentarci nel ruolo di scouting suggerendo alcuni profili al Catania in ottica mercato, punta i riflettori quest’oggi su Andrea Malberti. Dato che i rossazzurri sono sulle tracce di difensori centrali, a nostro avviso il profilo di Malberti potrebbe interessare.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan insieme a Cutrone e Locatelli, negli ultimi anni è stato protagonista con la maglia della Vibonese dopo l’esperienza vissuta al Novara. Dalla D alla C, il ragazzo classe 1998 ha compiuto progressi continui e costanti dimostrando di meritare palcoscenici più importanti. Nasce terzino destro ma ormai ricopre con disinvoltura il ruolo di centrale difensivo. Può indifferentemente giocare in una difesa a tre o a quattro unità. Da un anno a questa parte è finito anche nel mirino di società cadette, che si sono accorti del potenziale di cui dispone. Attualmente è svincolato. In campo un leader per carattere e personalità, Malberti è un difensore forte fisicamente e con tanta voglia di arrivare in alto. Chissà che il Catania non ci faccia un pensierino.

