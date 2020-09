CATANIA: la squadra aspetta Biagianti. Sigi, ribadita la centralità del progetto. Con Pagliara? Tacopina resta sullo sfondo

Marco Biagianti sempre più vicino al ritorno al Catania. Dopo l’indizio dei giorni scorsi, adesso arriva direttamente il messaggio della squadra all’indirizzo del centrocampista toscano. Alcuni giocatori in particolare, ieri a cena fuori con l’intera comitiva rossazzurra per staccare un attimo la spina e cementare ulteriormente il gruppo, sui social hanno pubblicato messaggi e foto con scritte del tipo “Ti stiamo aspettando cap…” (Bruno Vicente) e battute come “Multa o sennò paghi il conto. Scegli tu. Ti aspettiamo” (Jacopo Dall’Oglio). Appare chiaro che è solo questione di tempo ma la storia tra il Catania e Biagianti continuerà.

Mentre lo spogliatoio vive il ritiro con serenità ed entusiasmo, la nuova proprietà del Calcio Catania non effettua passi indietro rispetto alla preannunciata esigenza di centralità del progetto. Progetto che vede coinvolti una ventina di soci con Gaetano Nicolosi azionista di maggioranza, e spinge per affidare a Fabio Pagliara la gestione del marketing. Spetterà a quest’ultimo decidere se accettare o meno la proposta. Pagliara non ha mai nascosto il desiderio di puntare sul modello di azionariato diffuso da lui fortemente voluto. Le idee non gli mancano. Da principale promotore dell’iniziativa di salvataggio del Catania, ora desidera sviluppare una serie d’iniziative a sostegno del brand Catania e della matricola 11700 per l’avviamento di un rilancio a 360 gradi del mondo rossazzurro. Nuove interlocuzioni con Sigi saranno utili per meglio definire la sua posizione.

Sullo sfondo resta sempre la figura di Joe Tacopina, nel tentativo di immettere nuovi capitali. I contatti con i legali dell’avvocato statunitense proseguono, dopo i recenti incontri avvenuti a Torre del Grifo Village. Porte aperte all’interno della SpA come per qualsiasi altra figura che intenda dare il proprio apporto alla causa. Che sia di provenienza estera, nazionale o locale. Purchè si agisca con un’impostazione mirata all’accrescimento del bene del Catania.

