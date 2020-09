CATANIA: la voce dei nuovi sponsor ufficiali

Il Calcio Catania, contestualmente alla presentazione delle divise ufficiali della prima squadra per la stagione 2020/21, ha ufficializzato anche i nuovi accordi di sponsorizzazione sulle magliette. Si tratta di Super Conveniente – Gruppo Arena, Grimaldi Lines, Pokay, Zito Caffè, Petrol Company, Tedesco Impianti, Bacco e Spinella.

Francesco Anfuso – Direttore Marketing Super Conveniente Gruppo Arena: “Porto i saluti in particolare del nostro D.G. Giovanni Arena. Se è vero che l’amicizia si vede nei momenti di difficoltà, noi abbiamo voluto essere molto più vicini al Catania, siamo sposor da più di 12 anni e quest’anno abbiamo deciso di investire in qualità di Main Sponsor in un momento particolare a livello societario ed in un periodo difficoltoso per via dell’emergenza Covid che stiamo vivendo. Spero che questo sia apprezzato dalla città. Siamo sempre stati vicini a tutte le attività sportive perchè riteniamo importante trasmettere i valori che lo sport rappresenta e quindi l’etica, l’organizzazione, la voglia di fare squadra. Vi e ci facciamo un in bocca al lupo per tutto l’anno. Il calcio appartiene ai tifosi, noi a Catania siamo la prima quota di mercato da diverso tempo. Riteniamo opportuno dare una maggiore vicinanza alla squadra del territorio. Siamo anche sponsor di altri club siciliani (Palermo, Messina e Trapani, ndr) con una leadership in questa regione. Dare un segnale che noi siamo partecipi è una cosa che ci rende orgogliosi”.

Alessandro Bisanti – Responsabile commerciale Gruppo Grimaldi: “Il mio accento viene da un altro lato della Sicilia, chiedo scusa.. (è palermitano, ndr). Battuta a parte, noi crediamo nella città di Catania già da 15 anni con investimenti effettuati in questa terra, ora crediamo nel calcio e speriamo di raggiungere traguardi più consoni per una città meravigliosa come Catania. Spero sia solo l’inizio di una partnership e ci auguriamo che il Catania arrivi dove merita, in Serie A. La nuova proprietà del club è l’immagine dei giovani manager che sono sul pezzo. L’unica cosa da fare è supportarli andando allo stadio e credendo in loro anche nei momenti di sconforto”.

Gennaro Puglisi – titolare Pokay: “Grazie a chi ha effettuato un miracolo. Noi non facciamo nulla, se non essere presenti su quella maglia. Per chi è cresciuto sugli spalti a Catania è un piccolo sogno che si avvera. Quando l’avvocato Ferraù ci ha contattato per questa avventura, non abbiamo esitato. Spero che la collaborazione possa continuare in palcoscenici diversi che merita Catania. Forza Catania”.

Mario Zito – Amministratore Unico Zito Caffè: “Franco è il mio maestro, oggi sarebbe stato qui con me se fosse ancora in vita. Ringrazio il Presidente e tutta la Sigi per avere portato avanti un lavoro eccezionale, coraggiosissimo. Non mi riferisco soltanto al salvataggio della matricola, ma anche a tutti quei posti di lavoro a rischio, che sono sicuro continueranno a garantire”.

Michele Scandurra – Amministratore Delegato Petrol Company: “A cavallo degli anni ’60-70, Catania venne definita la Milano del Sud e la squadra rossazzurra militava in Serie A. Auguro al Catania di ritornare ai fasti di allora”.

Serafino Tedesco – titolare Tedesco impianti: “Dal 2014 abbiamo avvertito l’esigenza di farci rappresentare e avere più visibilità. Tra tutti, chi poteva esserci di meglio del Calcio Catania? Da sette anni a questa parte collaboriamo e sosteniamo la nostra squadra del cuore. Con la speranza che le cattive vicissitudini rimangano ricordi del passato”.

Claudio Luca – Amministratore Unico Bacco: “E’ il 14/o anno che ci incontriamo in questa conferenza stampa di presentazione. Complimenti alla nuova dirigenza che ha salvato il salvabile. Ripartiamo di slancio, diamo una mano. Speriamo sia l’inizio di una grossa prospettiva per il Catania, noi saremo sempre a fianco del Catania a prescindere dai dirigenti”.

Sandro Di Mauro – Amministratore Spinella: “Il salvataggio del Catania è una missione eroica in questo periodo. Siamo contenti di collaborare con questa nuova società. Sfogliando dei libri vecchi in pasticceria ho notato che negli anni ’60 eravamo già sponsor della gloriosa società del Catania. Siamo contenti ma soprattutto tutti dobbiamo essere uniti, sponsor, città, giornalisti e società. Penso che uniti riusciremo a raggiungere dei traguardi fino ad oggi inimmaginabili ma ce la faremo, ne sono certo”.

