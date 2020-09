CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND: i tifosi sfidano il maltempo, “Massimino” energia pura

3 ottobre 2017. Pioggia continua su Catania. Allo stadio “Angelo Massimino” va di scena lo scontro al vertice del girone C col Monopoli, il tifoso catanese risponde presente nonostante le avverse condizioni climatiche. Un amore, quello per i colori rossoazzurri, che non conosce ostacoli. C’era grande attesa per questa partita alle pendici dell’Etna. Un match che, al triplice fischio del direttore di gara, ha sancito la vittoria del Catania per 1-0 consentendo alla squadra di Cristiano Lucarelli di portare a termine l’operazione sorpasso.

Un successo sofferto contro un avversario che non ci stava a perdere la vetta della classifica, ma il sostegno degli oltre 11mila ha fatto la differenza, soprattutto nei momenti clou dell’incontro. Un risultato fortemente voluto dai protagonisti in campo e dalla gente di Catania che, con calore e trasporto, ha sfidato le intemperie pur di vedere quel pallone rotolare in rete.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***