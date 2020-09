CATANIA: nona partita ufficiale del 2020 al “Massimino”

Tre mesi fa il Catania è sceso in campo per l’ultima volta nell’anno solare 2020 allo stadio “Angelo Massimino”, avversaria la Virtus Francavilla nei Play Off. Spalti deserti ma spettacolo sul rettangolo verde con ben cinque reti che caratterizzarono la sfida. Già dopo 20′ Perez e Vazquez portarono gli ospiti sullo 0-2, ma il Catania seppe rimontare con grinta e personalità trovando la via del gol con Biondi, Curcio (su rigore) ed un gran gol di Pinto. Si trattò della terza vittoria rossazzurra casalinga del 2020. Bottino che il Catania vuole incrementare a partire da stasera contro il Notaresco, in Coppa Italia.

Il ruolino di marcia dell’Elefante quest’anno al “Massimino”:

Catania 1-1 Potenza

Catania 3-1 Avellino

Catania 0-2 Monopoli

Catania 0-0 Ternana (Coppa Italia Serie C)

Catania 0-0 Reggina

Catania 0-0 Ternana

Catania 2-1 Vibonese

Catania 3-2 Virtus Francavilla (Play Off)

