CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND: vince la Leonzio ma il boato del “Massimino” è assicurato

21 ottobre 2017. Ti aspetti la settima vittoria consecutiva in campionato, invece arriva la prima sconfitta casalinga stagionale. Battuta d’arresto inattesa per il Catania contro la Sicula Leonzio in uno stadio “Angelo Massimino” che conta 14.090 spettatori, record stagionale. Serata di grande tifo sugli spalti dell’impianto sportivo etneo. Atmosfera elettrizzante e sostegno incessante dal primo all’ultimo secondo a disposizione, nella speranza di riequilibrare il risultato. Al triplice fischio dell’arbitro non c’è più tempo per rimediare. Le Curve, comunque, ribadiscono il loro sostegno all’indirizzo dei propri beniamini con applausi e cori d’incitamento. Non dimenticando i precedenti sei successi di fila caratterizzati dalla totale assenza di reti subite.

Ecco il video contenente lo spettacolo di tifo rossazzurro sugli spalti:

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***