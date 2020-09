CATANIA – PAGANESE: dirige Perenzoni, un minuto di raccoglimento su tutti i campi per l’arbitro De Santis

Catania-Paganese, match valevole per la 1ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma domenica 27 settembre allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00, verrà diretto dal signor Daniele Perenzoni della Sezione AIA di Rovereto. Il fischietto trentino sarà coadiuvato nella direzione dell’incontro dagli assistenti della Sezione di Campobasso Antonio Severino e Marco Carrelli, mentre è stato designato in qualità di IV Ufficiale di Gara il signor Antonino Costanza di Agrigento.

Il Catania è stato diretto in una unica circostanza dal signor Perenzoni. Il fischietto di Rovereto fu arbitro dell’incontro giocato contro la Virtus Francavilla allo stadio “Giovanni Paolo II” lo scorso 12 gennaio e terminato sul risultato di 0-0. Nessuna precedente direzione con la Paganese.

Minuto di raccoglimento disposto dalla FIGC su richiesta del Presidente AIA

Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, su richiesta del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha disposto in occasione di tutte le gare calcistiche in programma nella prossima giornata, l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Daniele De Santis della Sezione AIA di Lecce, scomparso tragicamente lunedì a seguito di un’aggressione.

Il minuto di raccoglimento sarà osservato anche questa sera prima della partita di Coppa Italia Monopoli-Modena, dove Daniele era già stato designato in qualità di IV Ufficiale di Gara.

Gli arbitri designati per la direzione di tutte le gare, scenderanno in campo con il lutto al braccio nel ricordo del compianto collega.

