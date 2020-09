CATANIA – PAGANESE: precedenti, Biagianti e Lodi in gol nel confronto casalingo più recente

Nel 2017-18 risultato “tennistico” con Lucarelli in panchina

La Lega Pro alla fine ha sciolto le riserve. Domenica si scenderà in campo regolarmente per disputare la prima giornata di Serie C. Il Catania partirà in casa, sarà la Paganese a tenere a battesimo l’esordio in campionato del nuovo ciclo societario.

Si contano sette precedenti tra le mura amiche con la squadra azzurrostellata. Il primo confronto risale addirittura agli anni Trenta, ad avere la meglio furono proprio i campani vittoriosi con il minimo scarto. Successivamente le due squadre si sono affrontate in Serie C a fine anni Settanta e dal 2015 in poi. Doppio pareggio nel 1977 e 1978, poi solo affermazioni a tinte rossazzurre nelle annate più recenti.

Tra i successi più vicini in ordine temporale spicca il “tennistico” 6-0 della stagione 2017-18 con doppietta di Barisic e reti di Biagianti, Mazzarani, Curiale e Bogdan. Il confronto più recente giocato il 17 febbraio 2019 vide il Catania prevalere 2-1 in rimonta. Marco Biagianti e Francesco Lodi risposero al gol “a freddo” di Capece siglato direttamente su calcio di punizione.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 2

Vittorie Paganese: 1

Gol Catania: 14

Gol Paganese: 4

Differenza reti: +10

Seconda Divisione 1929-30 SS Catania 0-1 Paganese

Serie C 1977-78 Catania 1-1 Paganese

Serie C1 1978-79 Catania 0-0 Paganese

Lega Pro 2015-16 Catania 3-0 Paganese

Lega Pro 2016-17 Catania 2-1 Paganese

Serie C 2017-18 Catania 6-0 Paganese

Serie C 2018-19 Catania 2-1 Paganese

VIDEO – COSì L’ULTIMA VOLTA

