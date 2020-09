CATANIA – PAGANESE: probabili formazioni, Reginaldo in panchina o gettato subito nella mischia?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Paganese, valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00.

Scelte obbligate dietro per il tecnico rossazzurro Giuseppe Raffaele. Nello schieramento di partenza (3-5-2) Silvestri, Claiton e Zanchi agirebbero a protezione della porta difesa da Santurro, uno tra Calapai e Albertini sulla destra, Izco, Vicente e Rosaia a comporre la cintura di centrocampo con Biondi a sinistra e Sarao supportato in avanti da Reginaldo o Gatto. Noce e Welbeck rappresentano le principali alternative in difesa e centrocampo. Da non scartare l’ipotesi di una linea a quattro dietro. Non convocati Furlan Maldonado, Curcio, Mazzarani, Curiale, Distefano, Rossitto e lo squalificato Pinto.

Alessandro Erra dovrebbe disporre gli azzurrostellati con il modulo 3-5-2. Davanti all’estremo difensore Fasan agirebbero Sbampato, Schiavino e Cicagna, con Carotenuto, Onescu, Bonavolontà, Gaeta e Squillace in mezzo e il tandem offensivo Isufaj-Guadagni a completare lo schieramento di partenza. Non convocati Campani, Sirignano, Mattia, Diop e lo squalificato Scarpa.

Direzione di gara affidata al signor Daniele Perenzoni della sezione AIA di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti della sezione di Campobasso Antonio Severino e Marco Carrelli e dal IV ufficiale Antonino Costanza di Agrigento. Il match sarà visibile online sulla piattaforma Eleven Sports.

