CATANIA: qualche difficoltà sul mercato in uscita, si cercano soluzioni

Ancora pochi altri innesti per consegnare al tecnico Giuseppe Raffaele un organico completo in tutti i settori. Ma si registrano delle complicanze per quanto concerne la voce delle uscite. Non è semplice, infatti, trovare una nuova sistemazione per Adis Mujkic e Maks Barisic, mentre nel caso di Davis Curiale vi avevamo già parlato di una situazione in stand-by col Catanzaro. E’ chiaro che questi calciatori non rientrano nei piani tecnici, pertanto dovranno necessariamente trovare delle soluzioni alternative se vogliono evitare di non vedere il campo nei prossimi mesi. Qualcosa si muove per Bruno Vicente e Alessio Curcio. Vedremo se si sbloccheranno le cose in quel di Livorno per quanto riguarda Andrea Mazzarani e Jacopo Furlan, adesso che è stato ufficializzato il cambio di proprietà in Toscana.

