ACCADDE OGGI: 25 settembre 2019, contro la Cavese gli ultimi gol di Lodi con la maglia del Catania

Il 25 settembre 2019 Francesco Lodi siglò alla Cavese gli ultimi due gol con la maglia del Catania. Entrambe le reti furono realizzate su calcio di punizione, caratteristica peculiare del forte centrocampista campano. Il largo successo per 4-0 sui metelliani giunse al termine di una settimana incandescente, segnata dall’allontanamento di Biagianti, Marchese e Bucolo e dall’ennesima figuraccia rimediata in quel di Monopoli (4-2).

Ancora una volta fu Ciccio Lodi a prendere per mano la squadra e guidarla alla vittoria. Approccio al match positivo, Catania concreto e produttivo nella miglior serata della gestione Camplone con due gol per tempo e potenziali occasioni da rete fallite. Lodi aprì le marcature al 18′ indirizzando la sfera sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Raddoppiò Di Piazza in favore dei rossazzurri poco prima dell’intervallo con un diagonale sinistro sul palo più lontano.

Al rientro dagli spogliatoi il tecnico della Cavese Campilongo si giocò la carta Russotto, in campo per i rimanenti 45′. Dopo un blocco centrale di frazione soporifero, la contesa si accese negli ultimi venti minuti. Al 77′ De Rosa fallì dal dischetto un’occasione irripetibile per riaprire i giochi. Il Catania segnò gli altri due gol della serata tra l’89’ e il 95′. L’autorete del difensore metelliano Marzorati sancì il 3-0 etneo, mentre fu un altra punizione vincente di Lodi a far scendere definitivamente il sipario sul match.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

