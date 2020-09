TIFO REWIND (Video): 10 maggio 2018, la spinta incessante dei tifosi per un sogno che non diventa realtà

Clima elettrizzante, di grande attesa e speranza allo stadio “Angelo Massimino”. Era il 10 maggio 2018. Catania-Siena, semifinale Play Off di Serie C, partita decisiva per accedere alla finalissima di Pescara. Una città intera vive forti emozioni, sognando il raggiungimento dell’obiettivo. Ribaltare il risultato della gara d’andata non è semplice, ma i tifosi ci credono e sono 18.148 i cuori rossoazzurri palpitanti. Lo stadio è traboccante di tifo, calore e passione.

Il Catania preme, vuole a tutti i costi la vittoria e, dopo lo shock iniziale per l’inaspettato vantaggio ospite di Santini, riesce a capovolgere il risultato trascinato da un pubblico maestoso, sempre pronto ad incoraggiare la squadra. La spinta dei tifosi è incessante, fino alla fine. Il popolo rossazzurro corre al fianco della squadra di Cristiano Lucarelli. L’impegno profuso dai giocatori in campo, però, non basta. Le occasionissime di Manneh e, soprattutto, Lodi che colpisce una traversa clamorosa nel finale, rappresentano un segnale poco incoraggiante in ottica rigori. Ed infatti i tiri dal dischetto condannano il Catania lasciando gioire i bianconeri toscani. Rabbia, scoramento, delusione e lacrime amare indicano la fine di un sogno. Resta lo spettacolo andato in scena sugli spalti, degno di una tifoseria che si conferma tra le più calde e passionali d’Italia.

