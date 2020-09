CATANIA IN LEGA PRO – TIFO REWIND (Video): 23 aprile 2018, magia e spettacolo d’altri tempi sugli spalti

In 18.711 tifosi presenti allo stadio “Angelo Massimino” per assistere ad uno scintillante Catania-Trapani. Cornice di pubblico straordinaria, adrenalina, tifo elettrizzante, passione e fede calcistica s’intrecciano. Un turbinio di emozioni caratterizza la serata. L’entusiasmo iniziale alimenta speranze e sogni di gloria rossoazzurri, i fischi sonori di fine partita li infrangono sintetizzando l’amarezza per la perdita ormai certa dell’ultimo treno disponibile per la promozione diretta. Era il 23 aprile 2018, i rossazzurri persero 2-1 ma lo spettacolo sugli spalti rappresenta un ricordo indelebile.

