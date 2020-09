CURCIO AI SALUTI: sondaggio chiuso, il 63% dei votanti non approva la decisione del Catania

Inizialmente non era in uscita. Evidentemente il tecnico Giuseppe Raffaele non è riuscito a trovargli la collocazione tattica ideale. Alessio Curcio, che ha avuto un impatto molto positivo nei mesi scorsi, lascerà il Catania e si sta già guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Come valutate la decisione del club? Lo abbiamo chiesto al popolo rossazzurro attraverso un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi. I risultati definitivi indicano che per una fetta consistente di votanti, il 63%, Curcio non andava ceduto. Si registra, poi, un 31% che sarebbe disposto a privarsene ma solo nel caso in cui la dirigenza trovasse di meglio sul mercato, mentre soltanto il 6% approva la decisione della società.

