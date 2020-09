CURCIO: il Catania lo mette sul mercato, giusto così? I risultati aggiornati del sondaggio

Inizialmente non era in uscita. Evidentemente il tecnico Giuseppe Raffaele non è riuscito a trovargli la collocazione tattica ideale nel proprio sistema di gioco. Alessio Curcio, che ha avuto un impatto molto positivo nei mesi scorsi, lascerà il Catania e si sta già guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Come valuti la decisione del club? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com. Questi i risultati aggiornati:

Non lo avrei ceduto, 60%

Ok solo se il Catania troverà di meglio sul mercato, 34%

Decisione corretta, 6%

