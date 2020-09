CURCIO: dal possibile rinnovo all’addio al Catania

Ancora oggi è un tesserato del Catania, ma il suo futuro è destinato altrove. Alessio Curcio non proseguirà l’avventura ai piedi dell’Etna. Quattro gol e prestazioni rilevanti in pochi mesi non sono bastati per convincere società e mister Giuseppe Raffaele a puntare su di lui. Nessun problema legato all’ingaggio percepito, in linea con i parametri di molte società di Serie C, ma il Catania ha fatto valutazioni diverse dalla riconferma di Curcio.

L’ex Vicenza ha instaurato un rapporto positivo con la tifoseria, si trovava benissimo alle pendici dell’Etna, prova ne sia che sarebbe stato ampiamente disponibile a trattare il rinnovo del contratto in scadenza, come spiegato ai nostri microfoni dal procuratore Giovanni Tateo le scorse settimane. Invece il prolungamento dell’accordo non arriverà, nè tantomeno la permanenza.

Curcio continuerà a giocare in Lega Pro, cambiando casacca. Notizia che ha trovato il disappunto di molti tifosi attraverso un sondaggio pubblicato recentemente da TuttoCalcioCatania.com, ma le scelte vanno rispettate. Curcio adesso è in contatto con Livorno, Novara, Alessandria e Modena. E’ saltata fuori anche l’ipotesi Foggia. Valutazioni in corso sulla sua prossima destinazione, con il rammarico di lasciare Catania.

